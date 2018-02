Django Django, Gaël Faye et Feu ! Chatterton seront à Terres du Son

Le festival vient de compléter sa programmation avec de belles promesses.

Fin décembre, Terres du Son avait annoncé une première partie de sa programmation 2018, celle de la 14ème édition du festival du Domaine de Candé de Monts prévue du 6 au 8 juillet. En apéritif, les organisateurs avaient booké le rappeur phénomène belge Roméo Elvis, le célèbre duo africain Amadou & Mariam, le DJ Joris Delacroix, Vox Low ou encore la découverte BCUC.



Deux mois plus tard, voici le plat de résistance avec des propositions alléchantes. Citons d’abord Django Django, qui vient tout juste de sortir un excellent nouvel album et qui fera donc partie des têtes d’affiche du week-end sur l’éco-festival...



Quoi d’autre ? Le retour de Fakear, déjà passé par la prairie en 2016, Feu ! Chatterton que l’on avait adoré au Temps Machine (photo) et qui reprend du service avec de nouveaux sons... A cela s’ajoutent une révélation scène, que dis-je : LA révélation scènique primée par les dernières Victoires de la Musique, Mr Gaël Faye avec des textes qui transportent...

Terres du Son sera également l’occasion de nombreuses découvertes : Meute, Nadia Rose, J.Bernardt, Molécule (-22,7° live), Preoccupations et Faire sont attendus dans 4 mois en Touraine...



A l’inverse d’autres gros festivals estivaux, Terres du Son ne parie pas sur de grosses têtes d’affiche très populaires mais plutôt sur des artistes aux univers singuliers, de quoi plaire à des publics très différents, et donc de croiser les univers. C’est la promesse formulée par l’ASSO : « singularité et diversité ».



Cette programmation est encore provisoire, d’autres noms sont à venir mais les places sont déjà en vente pour 1 ou 3 jours sur www.terresduson.com et dans les points de vente de billets de spectacles, avec des tarifs pour les groupes, les familles, les étudiants ou les personnes bénéficiant du RSA ou de l’Allocation Adulte Handicapé. Comme d’habitude, un village gratuit avec des animations, à manger et des spectacles s’installera dans le parc du Château de Candé. Au total, 40 000 personnes sont attendues.

Le détail de la prog :

VENDREDI 6 JUILLET : Gregory Porter / Joris Delacroix / Gaël Faye / Nadia Rose / Faire ...

SAMEDI 7 JUILLET : Amadou & Mariam / Django Django / Roméo Elvis / J. Bernardt ...

DIMANCHE 8 JUILLET : Fakear / Feu ! Cha erton / Meute / Molécule (-22,7° live) / Preoccupations / BCUC / Vox Low / Le Villejuif Underground ...