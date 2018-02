Grand froid : 45 nouvelles places d'hébergement d'urgence en Touraine

Les températures vont être très basses ces prochains jours.

La préfecture d'Indre-et-Loire prend ce mercredi de nouvelles mesures destinées à héberger le plus de personnes possibles, d'autant plus que les prévisions météo annoncent des températures glaciales dans les prochains jours, avec des gelées mais ausi du vent, ce qui pourrait encore renforcer l'impression de froid.

"En complément des 452 places d’hébergement d’urgence fonctionnant à l’année, 45 places d’accueil de nuit ont été ouvertes, ainsi qu’une soixantaine de places d’hôtels" rappellent les services de l'Etat ajoutant que "45 places supplémentaires seront dès jeudi soir à disposition du 115 et des maraudes : 30 places au gymnase Racault avec l’appui de la Ville de Tours et 15 places ponctuelles au sein de l’association Téméléia. Les maraudes sont renforcées pour convaincre les personnes à la rue de contacter le 115 et de rejoindre les lieux disponibles de mise à l’abri."