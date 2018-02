Rag’N’Bone Man, Claudio Capéo, Brigitte : tous à Avoine Zone Groove !

Le festival du Sud-Touraine réussit encore un joli coup.

Après LP, Matmatah et Vianney en 2017 (grosse année, belle affluence, nos reportages sont à découvrir ici), Avoine Zone Groove amène une fois de plus les grands artistes dans une petite ville du sud de l’Indre-et-Loire pour un week-end musical qui s’annonce particulièrement prisé au début de l’été, du 29 juin au 1er juillet.

Le vendredi soir, ça commencera donc fort avec Rag’N’Bone Man qui ne manquera pas de chanter son tube Human. Le concert sera précédé d’un show de Gunwood.

Samedi, épisode 2 et que des filles sur scène avec HollySiz, qui sort un nouvel album (le précédent frappait déjà bien fort, celui-ci aussi à de bons arguments). Juste après c’est un duo affirmé et toujours plaisant à voir sur scène qui enflammera la soirée de ses airs pop et sexys : Brigitte.

Pour finir en beauté le dimanche, Gaël Faure suivi de Claudio Capéo – toujours avec son accordéon, évidemment.

Pour réserver, une billetterie en ligne ouvre ce mercredi à 8h30, la programmation des scènes gratuites est elle attendue dans le courant du printemps. Avoine Zone Groove montre en tout cas les muscles une fois de plus, avec un budget artistique conséquent qui lui permet de ratisser large, entre artistes populaires et belles pépites de la scène française ou internationale.

Photo : Claudio Capéo à Tours.