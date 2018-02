Après la neige, l'A85 a besoin de travaux

Elle sera fermée jeudi soir.

Suite à l’épisode neigeux de ces derniers jours, Vinci Autoroutes explique avoir constaté des déformations sur la chaussée du viaduc de la Roumer de l'A85 à l'ouest de Tours.

Afin d’effectuer des réparations d’urgence sur cet ouvrage, une fermeture de l’autoroute A85 est nécessaire dans la nuit du jeudi 15 février au vendredi 16 février 2018 explique le concessionnaire.

Par conséquent l'autoroute sera fermée dans le sens Angers vers Tours entre les sorties Bourgueil (n°5) et Langeais (n°7) du jeudi 15 février 20h au vendredi 16 février 7h. Les usagers circulant sur l’autoroute A85 en provenance d’Angers, ou souhaitant entrer sur l’A85 en direction de Tours à partir de la sortie Bourgueil (n°5) sont invités à transiter par le réseau

secondaire. L’itinéraire de substitution via les RD 749 et RD 952, leur permettra de reprendre l’autoroute A85 par l’entrée Langeais (n°7).

Les usagers de l’autoroute A85 provenant de Tours peuvent circuler sur l’autoroute A85 en direction d’Angers. De même, les conducteurs peuvent entrer sur l’autoroute en direction d’Angers à l’échangeur de Bourgueil (n°5) qui reste ouvert dans ce sens de circulation.

Avec communiqué.