Verglas : 14 accidents en Indre-et-Loire

Aucun n'a entraîné de graves blessures.

Vous l'avez sans doute remarqué à pied, à vélo, en scooter, moto ou voiture : ça glissait fort ce mercredi matin sur les routes d'Indre-et-Loire, à tel point que les pompiers ont fait plusieurs interventions en début de journée... Les salages préventifs, notamment dans la métropole, n'ont pas suffi.

Sur l'agglomération tourangelle, 5 deux-roues ont chuté à cause de ces mauvaises conditions météo, ce qui n'a pas entraîné de choc avec d'autres véhicules. Par ailleurs, 8 personnes sont tombées sur la voie publique et 4 voitures ont eu un accident, notamment à Esvres, sur l'A28 et à St-Martin-le-Beau.

Tous ces accidents n'ont fait que des blessés légers.

Même si le temps reste maussade, la situation s'est améliorée avec un redoux partout en Indre-et-Loire. Les températures resteront au-dessus des 7° tous les après-midi jusqu'à ce week-end avec de nouvelles pluies ce jeudi mais normalement un ciel plus clement dès vendredi et jusqu'à dimanche.