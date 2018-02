Emplois saisonniers : c'est le moment de postuler dans le Chinonais

Des actions sont prévues à partir du 19 février.

Le Pôle Emploi de Chinon organise ce mois-ci des forums afin que les recruteurs et les personnes recherchant des emplois saisonniers puissent se rencontrer. 4 rendez-vous sont prévus du 19 au 22 février.



De nombreux postes sont à pourvoir dans les secteurs du tertiaire, de l’agriculture, de la restauration, de l’hôtellerie, des services à la personne, etc.



Parmi les métiers recherchés : agent d’accueil, commis de cuisine, agent de nettoyage, valet de chambre, aide à domicile, ouvriers agricoles, ouvriers viticoles, animateur culturel, etc.



Les rendez-vous :



Lundi 19 février de 13h30 à 17h, dans le Hall de la salle des fêtes, à Bourgueil

Mardi 20 février de 13h30 à 17h, à la salle Passerelle, à Sainte-Maure-de-Touraine

Jeudi 22 février de 9h30 à 13h, à la salle polyvalente, à Beaumont-en-Véron

Jeudi 22 février de 13h30 à 17h, à la salle polyvalente, à Azay-le-Rideau

Avec communiqué.