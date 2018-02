Une belle journée et beaucoup de pluie cette semaine en Touraine

La météo s'annonce encore capricieuse.

Le week-end n'a pas été trop désagréable en Indre-et-Loire avec une dose conséquente de Soleil et ça va continuer lundi d'après Météo France avec une belle journée ensoleillée, juste quelques nuages dans le ciel du département le matin.

Attention, les températures seront négatives au lever du jour : -2° à Ambillou, Vouvray, Larçay, St Genouph et Richelieu. Dans l'après-midi 7° à Tours et à Loches.

Mardi, le temps va se dégrader. Une perturbation est attendue dans la matinée avec pluie et neige mêlée, donc à priori peu de risques que cela tienne au sol. Dans l'après-midi, pluies éparses annoncées pour l'ensemble du département. Il fera entre -2 et 5°.

Mercredi, on se réveillera sous la grisaille avant de voir arriver la pluie, qui sera surtout forte sur l'ouest du département. Il fera plus doux : entre 0 et 8° à St-Pierre-des-Corps et Sorigny.

Jeudi, le Soleil pourrait revenir entre deux nuages et quelques averses... Il fera vraiment doux : pas moins de 13° l'après-midi à Fondettes.

Vendredi, les averses pourraient être assez fortes mais on aura encore des éclaircies et un maximum de 10°.

Quant au week-end, il s'annonce plutôt changeant avec averses, grisaille et petits rayons de Soleil. On devrait rester dans une ambiance plutôt douce pour un mois de février avec une dizaine de degrés l'après-midi et pas de gelées le matin.