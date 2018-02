La patinoire d'Amboise est de retour

Un mois pour glisser.

Au coeur de l'hiver et à l'approche des vacances de février, voici de quoi faire plaisir à toute la famille : le retour de la patinoire d'Amboise, « Amboise on ice » qui s’installe jusqu'au 11 mars 2018 dans le centre-ville.



> Inauguration ce samedi :

De 9h à 12h : Tempête de bulles pour les enfants (entrée gratuite jusqu'à 10h)

À 18h : Spectacle sur glace - Gratuit

Les 15 patineurs de la troupe "Fééries sur glace" et le couple Coline Keriven et Noël-Antoine Pierre présenteront un spectacle époustouflant, avec des costumes et des figures aériennes à couper le souffle et qui défieront les lois de la gravité ! Durée du spectacle : 40 min.

De 20h à 22h : Soirée DJ en piste



> Programme :

Soirées à thèmes : Tous les samedis de 20h à 22h (en musique avec jeux et cadeaux à gagner)

■ 17 février - Soirée brouillard pour la St-Valentin - Tarif réduit pour les amoureux

■ 24 février - Soirée fluo et DJ « La face cachée du vinyle »

■ 3 mars - Soirée carnaval et élection de Miss et Mister patinoire - Tarif réduit pour les patineurs déguisés

■ 10 mars - Soirée mousse (entrée dès 19h30).

Animations : Tous les mercredis de 18h à 20h (en musique avec jeux et cadeaux à gagner)

■ 14 février - Ice music ■ 21 février - Ice relais ■ 28 février - Ice foot ■ 7 mars - Ice curling

Soirée de clôture le 11 mars de 18h à 20h

Mannequin challenge : Mercredi 28 février à 16h

Flash mob : Mercredi 7 mars à 16h - Répétitions lundi et jeudi à partir de 18h à la patinoire.

> Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 20h, le samedi de 9h à 12h et de 14h à 22h, le dimanche de 9h à 20h.



> Tarifs : 4,50 € entrée avec location de patins, 2,50 € entrée avec patins personnels, 35 € les 10 entrées avec location de patins. 1 € : location de chaise luge (+1 € caution). 3,50 € le dimanche matin (de 9h à 12h) avec location de patins.





