Neige-verglas : grosses améliorations en Touraine

Mais des perturbations importantes subsistent.

Les axes routiers principaux sont dégagés ce jeudi matin en Indre-et-Loire : on ne prévoit pas de nouvelles chutes de neige dans la journée et même un temps plutôt agréable et ensoleillé avec des températures nettement positives dans l'après-midi, de quoi arranger la situation.

Cela dit, le verglas est assez présent au lever du jour en particulier sur les petites routes qui n'ont pas forcément été dégagées. Le Conseil Départemental évoque une situation délicate sur pas mal d'axes, c'est d'ailleurs pour cela que les cars scolaires Rémi, les lignes régulières de cars Rémi et les cars TER ne circulent pas sauf entre Loches et Châteauroux. A voir ce que cela donnera ce vendredi car de nouvelles chutes de neige sont envisageables.

Sur les autoroutes méfiance : des plaques de verglas ont été signalées. Les poids lourds subissent toujours des restrictions... 1 000 places de "parking" ont été prévues pour eux sur l'A10 au Nord de Tours sur 10km pour qu'ils ne rejoignent pas la région parisienne où la situation est bien pire. Les camions qui ont toujours interdiction de dépasser et de rouler à plus de 80km/h doivent privilégier l'A28 depuis Tours en direction du Nord.

Pour les transports en commun : bonne nouvelle, tout circule correctement chez Fil Bleu à Tours. A la SNCF c'est une autre histoire avec des TER supprimés ou en retard, souvent d'un bon quart d'heure. Jusqu'à 1h voire 1h30 de trajet en plus pour les TGV qui doivent réduire leur vitesse pour éviter des projections de neige et de glace risquant d'entraîner des bris de vitres, par exemple.

Bref, même si la situation s'améliore on va encore vivre une journée un peu au ralenti avec peu d'enfants en classe (jusqu'à 95% d'absentéisme mercredi en Touraine), des tournées de collecte de déchets annulées ou des perturbations à la Poste. Mais toujours aucun accident grave lié à des glissades en Indre-et-Loire.

Photo : Delphine Nivelet.