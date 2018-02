Neige : circulation difficile mardi soir en Touraine

Les bus Fil Bleu s’arrêtent plus tôt que d’habitude.

A 21h ce 3 février, la neige continuait de tomber de manière abondante sur Tours et en Touraine. Les flocons ne se sont quasiment pas arrêtés depuis 14h et la couche atteint désormais plusieurs centimètres sur les trottoirs. Les routes commencent également à être enneigées, y compris dans le centre de Tours. Certains axes restent dégagés, mais glissants à cause de la chute des températures.

Conséquences : pas de bus Fil Bleu entre 22h et minuit, à l’exception du service Plan B sur la ligne de tram. Les rames ne circulent plus que Vaucanson à Place Choiseul depuis 20h50. Des bus assurent donc le service jusqu’à Joué mais ailleurs, plus rien. Des infos sont disponibles en temps réel sur le site de Fil Bleu, en particulier pour suivre la situation mercredi matin.

Malgré une mobilisation des équipes de salage, de nombreux axes risquent d’être très perturbés au lever du jour, en particulier les petites routes (Fondettes, St Cyr, St Avertin…). Plusieurs lignes pourraient donc voir leurs horaires annulés, à confirmer néanmoins. Des équipes de Fil Bleu assureront une reconnaissance des itinéraires au petit matin. Rappelons que les cars scolaires Rémi sont supprimés sur toute la région Centre-Val de Loire, les lignes régulières ne circuleront que si les axes principaux sont dégagés.

Pour les voitures, soyez très prudents si ça glisse. Sur les autoroutes, des restrictions sont en place pour les camions : les plus de 7,5 tonnes ne doivent plus rouler sur la N10 de Tours à Paris, sur l’A0 au Nord d’Orléans. Sur le reste du réseau, ils ne peuvent pas doubler et restent limités à 80km/h. Dans l’ensemble, il est conseillé de limiter ses déplacements ou en tout cas de rouler lentement.

Sur les rails, gros retards toute la journée et encore en soirée, avec des voyageurs mettant beaucoup de temps pour regagner la Touraine depuis Paris. Les trains doivent rouler moins vite et les incidents se succèdent : près de 4h pour rentrer de la capitale nous dit-on. Des perturbations sont à prévoir mercredi matin. Infos en temps réel ici.