A Monts, l'escape game du collège primé

Le projet va se poursuivre dans l'établissement.

Fin décembre, nous vous racontions l'expérience sympathique organisée au collège du Val de l'Indre de Monts : un jeu d'évasion pour les élèves afin de les sensibiliser notamment au développement durable en leur demandant de chercher une autre planète pour vivre, une fois la Terre devenue inhospitalière.

Organisé dans la salle polyvalente de l'établissement, le jeu développé en interne par des enseignants et des élèves a beaucoup plu : « cela permet aux élèves de travailler en équipe, de leur faire partager une expérience commune et ludique en revoyant en 4ème des notions vues les années précédentes, de les sensibiliser au réchauffement climatique et mobiliser un grand nombre de compétences (pas forcément scolaires) pour résoudre les énigmes » résumait Célia Magdelaine, à l'initiative du projet qui a mis deux mois à voir le jour.

La professeure était samedi 3 février au Forum des Enseignants Innovants et elle a permis à l'établissement de repartir avec le grand prix du jury ! L'an prochain, une nouvelle édition se mettra en place : les élèves de 6ème et 5ème prépareront un nouvel escape game pour leurs camarades de 4ème.

On retiendra par ailleurs la présence de Cécile Cathelin et Delphine Peron sur cet événement. Les enseignantes de Sainte Ursule (Tours) présentaient #twitcitations qui "consiste à transmettre chaque semaine une pensée d'un(e) auteur(e), d'un(e) scientifique; ouvrir la porte en grand en découvrant dans un musée virtuel qui détaille les oeuvres réalisées par ces grands hommes et ces grandes femmes."