Neige : l'Indre-et-Loire en vigilance orange

Premiers flocons attendus ce lundi soir.

Il y a celles et ceux qui seront en joie de voir des flocons tomber, et d'autres qui vont sans doute râler, en particulier s'il faut prendre la route. Dans tous les cas, peu de chance que l'Indre-et-Loire échappe à la neige cette semaine : Météo France vient de placer le département en vigilance orange, comme une quarantaine d'autres département du centre, de l'Ouest et de l'Est.

Dans le détail pour la Touraine, quelques flocons sont annoncés dès ce lundi en toute fin de journée mais l'alerte n'est valable qu'à partir de minuit et au moins pour toute la nuit.

En début d'après-midi, Météo France note qu'une "première zone neigeuse remonte actuellement du Massif Central vers le sud du Berry et une autre zone de neige se décale de la région parisienne vers la Normandie. Ces neiges sont faibles pour l'instant".

Pour la suite, les flocons ne devraient pas tomber en grande quantité chez nous dans la nuit mais comme les averses sont annoncées sur la durée, on pourrait avoir 2 à 4cm au lever du jour, jusqu'à 5cm sur l'Indre ou dans le Loiret, par exemple.

Si les prévisions se confirment, la couche neigeuse pourrait s'épaissir dans la journée de mardi pour atteindre parfois une dizaine de centimètres ou plus. Il neigera comme ça jusqu'à la nuit de mardi à mercredi avant une accalmie dans la matinée de mercredi. Pendant ce temps, les températures seront compriuses entre -2 et 1°, Idéal pour que la neige tienne au sol d'autant que ce dernier s'est bien refroidi ces derniers jours.

Les services dédiés aux routes du département d'Indre-et-Loire sont déjà prêts à intervenir pour saler les routes. Une carte sur l’accessibilité du réseau routier est mise à jour tous les matins à 7h et tous les après-midi à 14h sur le site du Conseil départemental, consultable ici.

Photo : la neige en 2016 Place de la Monnaie à Tours.