Un conducteur ivre force un contrôle de gendarmerie

C’était ce week-end à Avoine.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les gendarmes d’Indre-et-Loire ont dû réagir rapidement... Installés à Avoine pour réaliser des contrôles d’alcolémie sur les conducteurs qui passaient par la commune, ils ont à un moment été confrontés à une personne particulièrement récalcitrante.



En voyant les militaires qui étaient positionnés sur un rond point, cet homme qui ne devait pas avoir la conscience tranquille, a tenté le tout pour le tout et a forcé le passage. Les gendarmes lui faisant signe de s’arrêter ont dû s’écarter pour éviter un accident.



300m plus loin, les forces de l’ordre ont tout de même réussi à obliger le conducteur à s’arrêter en crevant un pneu de son véhicule. Sur la jante, la voiture a été stoppée sans souci supplémentaire.



L’homme à l’intérieur était ivre, il n’avait pas d’assurance et pas fait contrôle technique. Il a été placé en garde à vue. Lors de la même soirée, un autre automobiliste a perdu son permis au même endroit après avoir trop bu.