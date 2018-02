Températures négatives et flocons possibles en Touraine

La météo sera hivernale cette semaine.

On pouvait dire ces derniers temps que l’air était bien trop doux par rapport aux moyennes de saison. Cette fois, sachez que l’on va vivre une semaine assez hivernale en Indre-et-Loire avec des gelées quotidiennes. On fait le point jour par jour...



Lundi, le thermomètre sera juste un peu en dessous de 0 au lever du jour avec -2 pour Langeais et Château-Renault, -1 à St Avertin. Le temps s’annonce sec avec une alternance de nuages et d’éclaircies. Dans la journée, les nuages auront tendance à prendre le dessus, en particulier sur l’Est du département, il y aura encore des éclaircies l’après-midi mais plus grand chose à la tombée de la nuit. Il fera 2° maxi à Luzillé, 3 à Neuillé-Pont-Pierre.

Mardi, on pourrait avoir quelques flocons le matin. A priori rien de plus qu’un petit manteau blanc, pas de quoi s’enflammer et faire des bonhommes de neige. Le ciel restera couvert toute la journée, d’autres averses de neige sont prévues en soirée. Il fera -1 à Tours le matin, 3 l’après-midi.



Mercredi, encore des averses de neige envisageables, mais toujours en faible quantité. Retour aussi d’éclaircies pour le nord du département, il fera -2 à Amboise le matin, 2 l’après-midi.

Jeudi, le ciel sera variable et à priori vous aurez quelques éclaircies. Pas de pluie ni de neige et températures comparables aux jours précédents à en croire les prévisions.



Vendredi, ce sera changeant dans le ciel avec des nuages, un peu de Soleil et des averses de pluie ou de neige, on tournera toujours autour de 0 du côté du thermomètre. Le week-end ne s’annonce pas plus chaud et toujours bien gris, avec un risque d’averses dimanche.