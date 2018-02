80km/h et travaux de l'A10 : deux manifestations ce week-end

Par l'association des motards en colère et les riverains de l'autoroute.

Ce samedi 3 février en Indre-et-Loire, deux manifestations en rapport avec la circulation routière vont avoir lieu dans le département. Deux sujets bien différents mais deux grognes qui prennent de l'ampleur.

Dans un premier temps, et une fois de plus, la Fédération des Motards en Colère du département se rebelle contre l'abaissement de la vitesse à 80km/h sur les routes secondaires à partir du 1er juillet prochain. L'association affirme qu'il s'agit d'une mesure pour remplir les caisses de l'Etat et demande plutôt des investissements dans des aménagements pour sécuriser les routes.

Le mouvement sera d'ampleur régionale avec un départ du cortège à 9h30 sur le parking situé derrière Ikea à Tours (terrain de la fête foraine), puis direction Châteauroux pour un rassemblement de tous les manifestants de la région regrettant aussi d'autres mesures du plan gouvernemental annoncé en début d'année.

Pour une autoroute moins bruyante

Par ailleurs, et pour un tout autre sujet, l'association Agir A10 qui regroupe des riverains de l'autoroute au sud de Tours s'organise pour demander des aménagements antibruit dans le cadre du projet de passage à 2x3 voies du tronçon Veigné / Ste-Maure-de-Touraine, puis de la route jusqu'à Poitiers.

Alors que l'enquête publique sur ce chantier colossal se poursuit jusqu'au 23 février et que les travaux pourraient débuter d'ici un an au plus tard, Agir A10 qui revendique 600 membres exige que l'autoroute soit recouverte d'un goudron antibruit pour diminuer les nuisances des riverains et garantir la valeur des biens immobiliers.

Elle invite celles et ceux qui soutiennent ses revendications à venir rencontrer les membres de la commission d'enquête lors de son seul samedi de permanence de 10h à 12h à la mairie de St Epain.