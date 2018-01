Un concours photo à Larçay

C'est la 11ème édition.

La commune de Larçay organise cette année son 11e concours photo jusqu’au vendredi 25 mai 2018.

Les participants sont invités à s’exprimer autour de quatre thèmes : le patrimoine de la commune, le ciel, le mot girouette, et l'humour.

Il est possible de proposer une photo pour chaque thème. Les tirages peuvent être en couleur ou en noir et blanc et de format 20x30 cm. Seuls les tirages papier sont admis par la mairie qui les recueille jusqu'à fin mai.

Les clichés seront ensuite exposés samedi 9 juin et dimanche 10 juin à la Maison des Arts et des Associations de Larçay.

La remise des récompenses aura lieu le dimanche 10 juin à 18h.

Ce concours se divise en deux catégories : photographes amateurs, et photographes professionnels ou membres d’un club photo. Le dossier d’inscription est disponible en Mairie et téléchargeable sur le site internet de Larçay : www.ville-larcay.fr.

D'après communiqué.