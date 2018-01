Cap à l'ouest pour Atout Parrainage 37

Le dispositif permet de soutenir des demandeurs d'emploi.

Expérimenté depuis 2014 dans le Val d’Amboise et le Castel Renaudais, Atout Parrainage 37 va se développer vers lou'est de l'Indre-et-Loire en 2018. Il s'agit d'un dispositif d’accompagnement par des chefs d’entreprise de bénéficiaires du RSA qui a également des antennes depuis 2017 dans le Vouvrillon et dans les Cantons de Loches et Monts. Prochaines étapes : des implantations sur les territoires d’Azay-le-Rideau et de Langeais – Cinq-Mars-la-Pile – Château-la-Vallière.

Pour en savoir plus, des réunions de présentation sont prévues ce mardi 30 janvier à 9h à la Communauté de Communes Touraine Nord-Ouest, 2 rue des Sablons à Cléré-les-Pins et à 9h le 1er février à La grange au Château de Saché, Rue du Château à Saché, le tout en présence de la représentante du Conseil Départemental, Nadège Arnault.

Des entreprises ont déjà fait part de leur volonté d'avoir des parrains : GOUAS, Carrefour Market de Langeais, l’Hôtel du Grand Monarque, AMI 37, Domicil Clean, Relais Sepia, Elo Domicile, la MFR d’Azay le Rideau… Leurs cadres s'engagent à épauler bénévolement les demandeurs d'emploi dans leurs démarches.

