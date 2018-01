Nouvelle hausse de l'emploi intérimaire en Indre-et-Loire

Surtout dans le commerce.

On vous l'expliquait ce mercredi, le chômage progresse dans les catégories B et C, celles dans lesquelles les demandeurs d'emploi effectuent de petits boulots. Donc il est logique d'observer une nouvelle fois une progression de l'emploi intérimaire en Centre-Val de Loire pour le mois de décembre, en l'occurence +5,1%. Un chiffre inférieur à certains autres mois et même à la moyenne nationale de +7,8% pour le dernier mois de 2017.

Cela dit, en Indre-et-Loire, la progression des contrats temporaires explose : +17,5% pour les fêtes. C'est un record ligérien.

Au niveau régional, c'est dans le commerce que les entreprises ont eu le plus besoin de main d'oeuvre, avant Noël (+17,6%), l'industrie était aussi dynamique (+8,8%), +3,1% dans les services mais -7,9% pour le BTP, stable pour les transports. A noter qu'en Centre-Val de Loire, un emploi intérimaire sur deux est dans l'industrie, un intérimaire sur deux occupe par ailleurs un poste d'ouvrier non qualifié, mais c'est pour les employés et les ouvriers qualifiés que la progrssion des demandes a été la plus forte ces dernières semaines.