Des TGV très bien remplis sur l'axe Paris-Tours-Bordeaux

Et d'après les chiffres dévoilés, ils sont relativement ponctuels.

Voilà, ça fait 6 mois que la LGV Tours-Bordeaux est inaugurée et qu'il faut seulement 2h04 pour rallier la capitale depuis la Gironde, ou 1h40 (dans le meilleur des cas) pour filer à Bordeaux depuis St-Pierre-des-Corps. Forcément, un premier bilan s'impose.

A écouter Lisea, le concessionnaire privé qui gère la ligne, les chiffres sont bons : 15 000 trains ont circulé de début juillet à fin décembre, 2,7 millions de passagers les ont empruntés (chiffres de la SNCF), soit une hausse de 70% par rapport au nombre de personnes dans les trains entre l'Île-de-France et Bordeaux de juillet à décembre 2016. L'axe Paris-Bordeaux via la Touraine devient ainsi la 3ème ligne TGV de France derrière Paris-Lyon et Paris-Lille.

Concernant la ponctualité, Lisea reconnait des difficultés à l'allumage (une période de "rodage") et indique qu'au final 94% des trains sont arrivés à l'heure sur ce tronçon.

Reste maintenant à régler le problème du bruit des trains, des riverains - notamment en Touraine - se plaignant du vacarme des TGV et du manque de dispositifs pour éviter les nuisances. Des campagnes de mesures sont en cours et le gouvernement suit cela de près comme on vous l'expliquait récemment dans cet article.