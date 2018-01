Manthelan : portes ouvertes et recherche de bénévoles pour le Carnaval

Dimanche 4 février.

La 128ème édition du célèbre carnaval tourangeau de Manthelan est prévue le dimanche 18 février prochain… Mas la fête va commencer un peu avant, dès le dimanche 4. Ce jour-là, de 15h à 18h, les bénévoles qui organisent l’événement ouvriront les portes de leur atelier de confection de chars au public. Le Comité des Fêtes de la Commune pourra donc faire découvrir en avant-première aux visiteurs les chars qui défileront deux semaines plus tard.

L’atelier des chars du Carnaval de Manthelan est situé Route de Loches, à côté des deux antennes relais du village.

A noter que le thème de l’édition 2018 est le cinéma. Le jour J, la mise en place des chars se fera à 10h et il sera possible de visiter le « Musée du Carnaval ». De la musique rythmera la matinée avant le départ du défilé à 15h avec groupes musicaux et, donc, les fameux chars. Cette année, l’organisation annonce un circuit « inédit ». Fête foraine et restauration sont prévues.

Retenez enfin que le Comité des Fêtes de Manthelan recherche des bénévoles pour enrichir son équipe et assurer la sécurité, l’accueil ou vendre des confettis.