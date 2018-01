Nouvelle crue de la Vienne et nouvelles fermetures de routes

L'eau monte en Sud Touraine.

Début janvier, plusieurs routes avaient dû être fermées à cause d'une crue de la Vienne puis de l'Indre et de la Loire. L'eau a un peu baissé mais comme le temps est resté très humide ces derniers jours et qu'il a pas mal plu, voilà que le niveau des cours d'eau repart à la hausse en Indre-et-Loire, en particulier celui de la Vienne. Rien d'exceptionnel, mais suffisant pour entraîner quelques perturbations...

Par conséquent depuis ce lundi la route entre Chinon et l’Ile Bouchard est à nouveau coupée. Le Conseil Départemental donne quelques précisions :

- La RD 8, du PR 28 au PR 41,800, est fermée à la circulation (entre l’Ile-Bouchard et Chinon) et déviée par la RD 21 (Cravant les Coteaux) et la RD 221 (Panzoult),

- La RD 21A est fermée à la circulation et déviée également par la RD 21 (Cravant les Coteaux) et la RD 221 (Panzoult).

A Tours, la Loire est en hausse et les parkings des bords de Loire sont également fermés.