Crues : le point en Indre-et-Loire

L'eau poursuit sa baisse.

Il y a eu beaucoup de pluie ces derniers temps en Indre-et-Loire et forcément le niveau des cours d'eau du département a monté. Des arbres ont notamment les pieds dans l'eau et à Tours il a fallu fermer les parkings des bords de Loire le vendredi 5 janvier... Le fleuve est resté haut 5 jours et baisse depuis mercredi 11.

Plus au sud du département, c'est la Vienne qui a vu sa côte progresser à tel point que le Conseil Départemental a choisi de fermer préventivement la RD8 qui relie Chinon à l'Île-Bouchard pendant une semaine. Elle a rouvert ce 12 janvier à 15h.

La RD 218 à Savigny en Véron reste cependant fermée à la circulation depuis mardi 9 janvier en soirée, suite aux débordements de fossés attenants à La Vienne. La déviation mise en place passe par les RD 118 et 218A.