Nuit de la lecture : un escape game nocturne à Montlouis-sur-Loire

Des spectacles originaux sont également prévus à Amboise.

La 2ème nuit de la lecture organisée le 20 novembre par le ministère de la culture rappelle qu’en France, les bibliothèques sont les équipements culturels les plus fréquentés après les cinémas.

À Amboise, la médiathèque Aimé Césaire y participe pour la 1ère fois.

Aménagée et décorée pour l’occasion, elle ouvrira exceptionnellement ses portes de 18h à 21h. Au programme, des animations familiales surprises et deux rendez-vous pour lesquels il faut s'inscrire :

Le spectacle « Histoires histoires » par la compagnie amateur Sac à pièces qui met en scène des albums jeunesse et le jeu de rôle « Saurez-vous mener l’enquête » animé par l’association C’est pas du jeu : il s’agira de trouver le coupable du meurtre commis à la médiathèque ce soir-là.

A Montlouis, la créativité des bibliothécaires qui se prennent en photo pour agrémenter le visuel des programmes n’est plus à démontrer. C’est un escape game aux couleurs (noires) du polar qui s’annonce (encadré par l’association Dans le blanc des jeux) : enfermés dans une médiathèque abandonnée, les lecteurs devront répondre à des énigmes pour en sortir. A 18h30, un « Temps du conte et oreillers » invite les petits dès 4 ans et leurs parents, en pyjama, à venir écouter les histoires de la clown et comédienne Maud Beraudy. Il est impératif de réserver pour ces deux séances.

Dorothée Briand



Le site de la Médiathèque Aimé Césaire à Amboise et celui de la Médiathèque Stéphane Hessel à Montlouis.