Limitation à 80km/h : ça va coûter 25 à 30 000€ en Indre-et-Loire

Pour changer les panneaux.

Bientôt, on ne pourra plus dépasser 80km/h sur le réseau de routes secondaires en Indre-et-Loire (soit pratiquement 4 000km). La date a été annoncée ce mardi par le 1er ministre Edouard Philippe : ce sera le 1er juillet, alors même que lors d'une interview pendant la campagne présidentielle Emmanuel Macron ne s'était pas vraiment montré enthousiaste face à cette idée. Les mauvais chiffres de la sécurité routière semblent donc avoir convaincu l'exécutif d'adopter cette mesure impopulaire qui pourrait éviter jusqu'à 400 morts par an, nous dit-on.

Du coup, pour mettre en place cette mesure déjà effective dans d'autres pays comme la Suisse ou l'Australie, il va falloir changer les panneaux actuels annonçant qu'il ne faut pas dépasser 90km/h. En Indre-et-Loire, le Conseil Départemental en a recensé pratiquement 200 mais il faudra aussi en installer une centaine d'autres en plus soit un total de 300 panneaux à acheter et poser. Coût estimé par le président Jean-Gérard Paumier : 25 à 30 000€, soit environ 100€ le panneau.

"Il conviendra de veiller à la prise en charge effective de ces installations et modifications par les services de l'Etat" note l'élu Les Républicains, qui n'a pas du tout l'intention de mettre la main à la poche. L'Etat s'est d'ailleurs engagé à répondre favorablement à cette requête à l'échelle nationale.