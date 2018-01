Risques de crues : plusieurs routes fermées en Indre-et-Loire

Mais pas d'inquiétude à avoir pour les habitants.

Il y a eu beaucoup de pluie ces derniers temps en Indre-et-Loire et forcément le niveau des cours d'eau du département a monté. Des arbres ont notamment les pieds dans l'eau et à Tours il a fallu fermer les parkings des bords de Loire le vendredi 5 janvier...

Plus au sud du département, c'est la Vienne qui a vu sa côte progresser ces derniers jours à tel point que le Conseil Départemental a choisi de fermer préventivement la RD8 qui relie Chinon à l'Île-Bouchard depuis ce vendredi à 1h30. Une déviation est mise en place par la RD 21a pour rejoindre l’Île-Bouchard.

Par ailleurs, la RD292 est coupée dans son intégralité, de l’intersection avec la RD943 à Bridoré, jusqu’à l’intersection avec la RD92 à Saint-Hippolyte.

Lundi soir, suite à la montée de l'Indre, la D592 a été à son tour coupée à Perrusson. Une partie des itinéraires de la Loire à Vélo sont également inaccessibles tout comme des points du Cher à Vélo à Amboise (Place du Marché et au déversoir du Châtelier), à Montlouis-sur-Loire (sous le pont de la LGV) et à Civray-de-Touraine (après le pont de la D81).

La RD 218 à Savigny en Véron est fermée à la circulation depuis mardi 9 janvier en soirée, suite aux débordements de fossés attenants à La Vienne. La déviation mise en place passe par les RD 118 et 218A.



Le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire et le service Vigicrue notent que la crue est "modérée et normale pour la saison. Le retour à la normale pourrait avoir lieu d'ici quelques jours.