Un temps frais et toujours pluvieux en Indre-et-Loire

Ça ne s’arrange pas dans le ciel du département.

Marre de la grisaille et de l’humidité ? Préparez-vous à râler une bonne partie de la semaine. Le Soleil ne fera pas beaucoup d’apparitions en Touraine et on risque de se faire arroser tous les jours, ou presque.

Ce lundi matin c’est sous la grisaille et avec des pluies éparses que vous devriez vous réveiller en Indre-et-Loire. Il fera 5° à Amboise et Langeais, 6 à Mettray et Joué-lès-Tours. Dans la matinée le temps sera sec mais toujours gris, même chose dans l’après-midi et en soirée avec un maximum de 10° à Tours et Chinon.

Mardi, quelques gouttes sont annoncées en fin de journée. A part ça, le temps sera sec. Sec mais gris… Sec mais nuageux. Sec mais moche, donc. Il fera entre 3 et 9° dans l’agglomération tourangelle (oui, ça baisse, et ce n’est qu’un avant-goût de la fin de semaine).

Mercredi, on va passer par tous les temps en quelques heures : bonnes pluies le matin, temps variable avec éclaircies en fin de matinée, temps variable avec petites averses l’après-midi. Un petit sursaut du thermomètre est attendu : 11° maxi à Loches et Tauxigny-St-Bauld.

Jeudi, parfois vous verrez le Soleil, parfois vous vous retrouverez sous une averse. Le temps sera variable et souvent nuageux, et les températures seront stables.

Vendredi, pareil. Avec 4° de moins…

Samedi, pareil. Avec des averses plus nombreuses.

Dimanche, moins d’averses mais rien d’extraordinaire non plus, 4 à 8° prévus.