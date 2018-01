Deux grands excès de vitesse entre Tours et Bléré

169 et 176km/h.

Les contrôles de gendarmerie sont nombreux ce week-end sur les routes d'Indre-et-Loire.

Ce samedi après-midi, l'un d'eux a entraîné l'interception de deux jeunes conducteurs en grand excès de vitesse sur la D140 entre Tours et Bléré.

Vers 15h40, un premier conducteur a été contrôlé à 176km/h, et dix minutes plus tard un second a été flashé à 169km/h. Tous les deux titulaires d'un permis probatoire, ils ne devaient normalement pas dépasser 80km/h sur ce tronçon, leurs papiers leur ont donc été immédiatement retirés par les militaires. Originaires d'Indre-et-Loire, ces deux jeunes risquent une suspension de leur permis de six moi, le retrait de six points et une amende.

Les gendarmes annoncent que d'autres opérations de contrôles sont prévues, notamment ce dimanche et en particulier pour vérifier que les limitations de vitesses sont respectées.