Montlouis-sur-Loire : la grande épopée de deux ados suspectés de cambriolages

Ils ont finalement été interpellés cette semaine.

Ce vendredi, deux mineurs de 16 et 17 ans ont été présentés au parquet de Tours. L'un a été placé en détention provisoire et l'autre en centre éducatif... Les faits qui leur sont reprochés ? Des vols en série commis ces derniers jours sur la commune de Montlouis-sur-Loire.

Les gendarmes d'Indre-et-Loire expliquent qu'au total ils sont impliqués dans 7 affaires de vols : 4 dans des habitations et 3 vols de véhicules. Ils poursuivent par ailleurs leurs investigations pour voir si d'autres faits peuvent leur être imputés...

Déjà connus pour différentes infractions commises en 2017, les deux adolescents sont suspectés de s'être introduits dans une maison de Montlouis dans la nuit du 1er au 2 janvier : un véhicule et des moyens de paiement y avaient été dérobés. Le même soir, ils auraient volé un sac à main, un téléphone portable et des documents administratifs dans l'EPHAD de la commune : deux vols commis sans effraction, tout comme un cambriolage constaté la nuit du Nouvel An, toujours à Montlouis.

Une fois ces vols commis, les deux suspects auraient pris une des voitures volées pour fuir afin d'échapper aux gendarmes. Ils ont pris la route de l'Espagne (sans permis, vu leur âge) mais ont eu un accident sur la route dans le Sud-Ouest. Ils ont alors voulu rentrer en train, mais ils l'ont raté. Cette mésaventure leur a offert un court répit car les gendarmes avaient prévu de les interpeller sur le quai à leur descente du train... Surveillés à distance par les militaires, ils ont finalement été arrêtés peu de temps après, alors qu'ils squattaient dans le sous-sol d'une résidence.