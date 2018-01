Risques de crues : plusieurs routes fermées en Indre-et-Loire

Mais pas d'inquiétude à avoir pour les habitants.

Il y a eu beaucoup de pluie cette semaine en Indre-et-Loire et forcément le niveau des cours d'eau du département a monté. Des arbres commencent à avoir les pieds dans l'eau à Tours par exemple et les parkings des bords de Loire sont fermés depuis ce vendredi après-midi...

Plus au sud du département, c'est la Vienne qui voit sa côte progresser ces derniers jours à tel point que le Conseil Départemental a choisi de fermer préventivement la RD8 qui relie Chinon à l'Île-Bouchard depuis ce vendredi à 1h30. Une déviation est mise en place par la RD 21a pour rejoindre l’Île-Bouchard.

La D8, fréquemment inondée en cas de crue, est donc inaccessible et pourrait le rester plusieurs jours, la Vienne étant en surveillance. Vu la météo pluvieuse annoncée pour le week-end, l'eau devrait encore monter d'ici lundi...

Par ailleurs, la RD292 est coupée dans son intégralité, de l’intersection avec la RD943 à Bridoré, jusqu’à l’intersection avec la RD92 à Saint-Hippolyte.



Le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire et le service Vigicrue notent que la crue est "modérée et normale pour la saison. D'ailleurs, seule la Vienne déborde vraiment, les autres rivières et fleuves du département n'inspirent pas d'inquiétude.