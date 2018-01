Travaux sur l'A85 : l'autoroute coupée dès samedi soir

Dans le sens Angers-Tours.

On en parlait il y a quelques jours : des travaux sont en cours pour élargir les viaducs de l'A85 en Indre-et-Loire. Le premier concerné est celui de Langeais, l'ouvrage de 653m permet aux conducteurs de circuler sur deux voies dans un sens (vers Tours) mais sur une seule voie dans l'autre sens (vers Angers). Vinci Autoroutes engage donc un chantier pour doubler le viaduc et permettre une circulation à 2x2 voies. Les travaux doivent être terminés à l'horizon 2020. Il s'agit purement et simplement d'édifier un second viaduc parallèle au premier.

Dans le cadre de ces travaux, l'autoroute sera fermée une partie du week-end entre Bourgueil et Langeais, dans le sens Angers Tours. Cela commencera samedi soir à 20h et retour à la normale ce lundi 8 janvier à 7h. La sortie sera donc obligatoire à Bourgueil, il faudra prendre les routes départementales avant d'emprunter à nouveau l'A85 à Langeais. Il y aura donc plus de monde sur la D749 et la D952.

Autre fermeture prévu dans la nuit du 15 au 16 janvier de 20h à 7h et du vendredi 19 janvier 20h au lundi 22 à 7h.

Enfin, les deux sens de circulation seront perturbés sur la zone Langeais-Bourgueil du mardi 23 janvier à 20h au jeudi 25 à 7h. Là encore des déviations