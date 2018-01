5 000km à vélo en Asie : le défi humanitaire de 3 Tourangeaux

Ils vont pédaler pour soutenir l'accès à l'éducation.

Sous l’égide de l’association de parrainage « Enfants du Mekong », 3 jeunes tourangeaux préparent une tournée asiatique à vélo... Ces 3 étudiants (très) diplômés de Centrale, Cachan et des Mines ont eu envie de faire une pause après avoir durement bûché pendant 5 ans.

Ambassadeurs de l’ONG française « Enfants du Mekong », ils pédaleront 5000 kms durant 5 mois dans 5 pays de l’Est asiatique et iront à la rencontre des filleuls pour lesquels ils cherchent des parrains. « Ma grand-mère m’a appris qu’avec mon grand-père, ils avaient parrainé pendant plus de 40 ans par cette association, j’ai eu envie de poursuivre leur geste » explique Victor, à l’origine de ce projet humanitaire, sportif et écologique. « On a choisi le vélo pour promouvoir l’écotourisme et pouvoir vraiment rencontrer les gens de près ». Ils s’inspirent fortement d’un autre projet d’amis tourangeaux, « V’Asie roule » réalisé l’an passé (et vous pouvez en savoir plus dans cet article tout frais de 37 degrés).

Une dizaine de parrains à trouver

En attendant de vivre ce périple duquel ils espèrent revenir changés, les 3 « Moustiquaires », Antoine (encore en stage de fin d‘études), Simon et Victor ficellent les derniers préparatifs ; une dizaine de parrains à trouver - pour atteindre leur objectif de 20 - et un crowdfunding qui leur permettrait de financer une partie de leur voyage. Le départ est prévu le 28 janvier et le retour au mois de juin. Ils envisagent de partager leur expérience au long cours avec des vidéos et des articles et à leur retour, d’aller à la rencontre d’élèves de classes tourangelles pour les sensibiliser à l’absence de scolarité dans les pays pauvres.

Afin de recruter des parrains, ils présentent leur projet à Montlouis-sur-Loire ce vendredi 5 janvier à 20h30 au café-bouquinerie Le Conciliabulle – 8 rue Jean-Jacques Rousseau.

Dorothée Briand