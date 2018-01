Massacre de Maillé : une stèle en hommage aux SS découverte en Lorraine

Une enquête a été ouverte pour apologie de crime contre l'humanité.

Même s'il est moins connu que les tragiques événements d'Oradour-sur-Glane, le massacre de Maillé reste un événement très important de la seconde guerre mondiale : 124 habitants de ce village du Sud Touraine ont été tués par les Allemands le 25 août 1944. Régulièrement, des représentants du gouvernement se rendent dans la commune pour témoigner de la solidarité de la République, souvent fin août, mais aussi tout récemment fin 2017.

Mais aujourd'hui, c'est pour une toute autre affaire que la commune se retrouve à la Une... Une histoire qui se déroule loin de son territoire, en Lorraine. Ce jeudi, Le Républicain Lorrainrévèle qu'une stèle rendant hommage aux SS allemands coupables des actes de Maillé a été découverte dans un village du Pays de Bitche. Apparemment érigée récemment près d'un chemin de randonnée, elle serait le fait de descendants de la 17ème SS Panzergrenadier Division et on y lit notamment l'expresison "Drauf, dran und durch" que l'on peut traduire par "en avant, on y va, à travers".

De quoi raviver la douleur à Maillé, alors que déjà l'an dernier la justice allemande a classé l'affaire du massacre faute d'avoir identifié des coupables et d'avoir mis la main sur des preuves.

"Ces faits sont d’une extrême gravité et appellent une réponse à la hauteur du scandale et de l’insulte à la République, à ses idéaux et à toutes les victimes de la guerre et du nazisme" s'indigne le Parti Communiste de Moselle cité par Le Républicain Lorrain.

De son côté, la justice a ouvert une enquête pour apologie de crime contre l'humanité. La plaque est située dans un champ propriété d'un Allemand. Ce champ étant visible des promeneurs, elle constitue un trouble à l'ordre public d'après le procureur de Sarreguemines qui s'exprime dans les colonnes de nos confrères. La stèle en question a été saisie pour les besoins de l'enquête. A noter que ce n'est pas la première fois que des sympathisants des nazis s'illustrent dans la région...