Tourisme : des chiffres toujours encourageants pour 2017

Les étrangers ont notamment réservé plus de nuits en Touraine.

2017 s'annonce définitvement comme une bonne année pour le tourisme en Indre-et-Loire et plus globalement en Centre-Val de Loire. Le Comité Régional du Tourisme a publié il y a quelques jours un nouveau bilan de la fréquentation des hôtels de la région... On y apprend que le nombre de nuits réservées a progressé de 2% par rapport à 2016, sur la période janvier-octobre. En moyenne, 57% des chambres d'un établissement étaient occupées, contre 55% sur les 10 premiers mois de l'année dernière.

Dans le détail, plus de 5 millions de nuitées ont été enregistrées du Nouvel An à Halloween dans les 6 départements de la région, dont 1 608 000 rien qu'en Indre-et-Loire, le département le plus prisé pour séjourner, loin devant le Loiret (1,2 million de nuitées) et le Loir-et-Cher (875 000 nuitées).

La Touraine a par ailleurs vu passer un nombre croissant d'étrangers dans ses hôtels l'an dernier : alors que la clientèle française baisse d'1%, le nombre de clients venus d'autres pays progresse de 5%. C'est néanmoins un chiffre faible par rapport aux hausses observées ailleurs : +22% d'étrangers dans l'Indre, +17% en Loir-et-Cher.

Les touristes viennent surtout du Royaume-Uni (200 000 nuitées), d'Allemagne (150 000 nuitées), de Belgique, des Etats-Unis et des Pays Bas. A part pour les Britanniques (stables), ils ont tous réservé plus qu'ne 2016, en particulier les Allemands.

On notera également que plus de la moitié des nuits réservées l'ont été dans des hôtels de catégorie supérieure (3 et 4 étoiles), et dans 77% des cas l'établissement se trouvait en zone urbaine. Enfin, la clientèle d'affaire est aussi en augmentation en Centre-Val de Loire : elle a représenté 52% de la clientèle des hôtels de la région de janvier à octobre.