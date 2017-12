Tempête Carmen : l'Indre-et-Loire en vigilance orange

2018 va commencer avec beaucoup de vent.

2017 s'achève sous un ciel bien gris en Touraine, en prime avec de la pluie et 2018 ne débutera pas de belle manière, bien au contraire.

Ce dimanche soir, Météo France a placé notre département en vigilance orange en raison de l'approche de la tempête Carmen. Cette dernière, la troisième grosse tempête de l'hiver, touchera en particulier les côtes de la Manche, la Bretagne et les rivages de l'Atlantique mais s'enfoncera aussi dans les terres avec des rafales de vent qui approcheront voire dépasseront les 100km/h, notamment au sud de la Loire.

Concrètement, pour l'Indre-et-Loire, la nuit devrait être assez calme mais le vent va se lever assez fort vers 6h du matin, avec des rafales attendues à 85km/h à Tours. De la pluie est annoncée dans la journée avec des pointes de vent à 90 voire 95km/h, 55km/h encore dans la soirée avec donc une petite accalmie. Ce sera mieux mardi, en tout cas moins venteux car les nuages resteront très présents et seront accompagnés de pluies.

Pour éviter des accidents liés à cette tempête qui a lieu pile au moment du Nouvel An, il est conseillé de limiter ses déplacements et de ne rien laisser à l'extérieur, en tout cas rien qui puisse s'envoler.

Au total, c'est tout le Grand Ouest qui est placé en vigilance orange, ce sera plus calme à l'Est et au Nord, y compris pour la région Centre-Val de Loire.