Nazelles-Négron : une cagnotte solidaire après l'incendie du chalet

Le feu s'était déclaré le soir du réveillon.

Dimanche dernier juste avant minuit, un incendie a totalement détruit un chalet de Nazelles-Négron près d'Amboise. La construction de 80m² a été complètement ravagée et ses habitants ont été relogés chez des amis.

Aujourd'hui, les proches de la famille ont lancé une collecte participative pour les aider à remonter la pente, notamment parce qu'ils avaient beaucoup de bons souvenirs dans cette petite maison du lieu-dit La Rablette : "Ce chalet qui nous a tous reçus avec une générosité sans pareille, peu importe le jour, l'heure, et la durée. Ce chalet qui existait depuis 30 ans, et que beaucoup d'entre nous ont connu avec les toilettes encore au fond du jardin, dehors. Depuis, il a bien grandi... Et il était la maison, la vie entière de Nadine & Aimé."

"On ne peut malheureusement rien pour les souvenirs, mais on peut faire beaucoup pour les aider. Tous connaissions le quotidien de Nadine & Aimé. On peut les aider avec une cagnotte, qui, sans aucun doute les aidera à bien des égards" peut-on encore lire sur la page de la cagnotte qui approche les 2 000€. Une trentaine de personnes se sont déjà mobilisées...

