Les animations de janvier à la Médiathèque d'Amboise

Avec notamment une nuit de la lecture le samedi 20.

Pour bien débuter 2018, la Médiathèque d'Amboise propose une belle série d'animations au mois de janvier... Voici tous les détails...

L’HEURE DES PETITS Entrée libre. Inscription obligatoire.

L’heure des bébés : mercredi 10 janvier à 9h30 et à 10h30 Pour les tout-petits de 3 mois à 3 ans, accompagnés d’un adulte. Accompagnement à la découverte des livres et de la lecture. L’heure des histoires : mercredi 3 janvier à 15h30 Pour les enfants de 3 à 10 ans. Un rendez-vous mensuel avec une nouvelle formule : à la fin des histoires, les enfants sont invités à illustrer ou créer autour de l’histoire qu’ils auront le plus appréciée, tout en dégustant le goûter qu’ils auront apporté.

EXPOSITION Entrée libre.

Jusqu'au samedi 6 janvier : Les grands auteurs russes Prêtée gracieusement par la Bibliothèque Départementale de la Somme. Du mardi 9 janvier au samedi 3 février : Exposition photos par Marilou Jeune photographe amboisienne.

PROJECTION > Conte traditionnel / Cinékids / vendredi 5 janvier à 15h30 Adaptation par un réalisateur russe d’un conte d’Andersen. Entrée libre. À partir de 6 ans. Inscription obligatoire.



NUIT DE LA LECTURE :

Samedi 20 janvier de 18h à 21h Une soirée familiale pleine de surprises pour promouvoir le plaisir de la lecture et réunir le public autour de programmations innovantes, ludiques et festives proposées par les bibliothèques et les librairies de toute la France.

SPECTACLE > Histoires, histoires… / À 18h30 Par la Compagnie Sac à Pièces. Un spectacle inspiré d’albums jeunesse qui ravira petits et grands. Entrée libre. Inscription obligatoire. ATELIER > Jeux de rôle : saurez-vous mener l’enquête ? / De 18h à 21h Animé par l’association C’est pas du jeu. Et si pour cette soirée, vous plongiez dans l’univers d’un célèbre commissaire ? Entrée libre. À partir de 15 ans. Inscription obligatoire.

CONCERT > Manu Galure / Vendredi 26 janvier à 20h30 C’est une idée un peu folle. Une tournée sur les chemins, au tempo des chaussures, pour aller chanter partout et n’importe où ses chansons. Pendant 2 ans Manu Galure part son piano sur le dos et son chapiteau à la main, pour un tour de France. Organisé par Les Courants et Cie. Entrée 10 euros. Réservation au 02 47 304 305.

ATELIER > Stage de mime / Samedi 27 janvier de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h Par la Compagnie Discrète. Initiez-vous en famille à la pratique du mime avec les comédiens de la cie Discrète. Payant. Dès 7 ans, accompagné par 1 adulte. Sur inscription au 02 47 23 47 62.