Loches et Chinon sur France 5 ce vendredi soir

Pour un épisode de la série "La Guerre des trônes".

Il y a la série Le Trône de Fer (enfin, Game of Thrones) mais aussi celle de France 5 baptisée La Guerre des trônes. C'est cette dernière, consacrée à la Guerre de Cent ans, qui s'intéresse à la Touraine ce vendredi soir dès 20h50 avec un épisode qui met en avant la Forteresse Royale de Chinon et la Cité Royale de Loches. Le tournage a eu lieu au printemps 2017.

Pitch :

"De la fin du Moyen-Âge à l'aube de la Renaissance, de puissantes familles se disputent l'hégémonie sur le continent européen, et le trône de France est au cœur de toutes les convoitises. Une lutte pour le pouvoir qui s’accomplit par les armes, sur les champs de bataille, mais aussi dans l’intimité des murs de pierre : alliances et trahisons, mariages et adultères, complots et meurtres...Grâce à des reconstitutions historiques et à la narration de Bruno Solo, cette série documentaire nous plonge au cœur des complots, des alliances, des meurtres et des passions qui ont dessiné les frontières de la France et des autres nations européennes."

La série débute donc ce vendredi dès 20h50 mais on ne verra l'Indre-et-Loire que dans le second épisode puis dans le 3ème diffusé le 5 janvier à 20h50.