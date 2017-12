Découvrez les superbes décorations du Château de Chenonceau pour Noël

Le monument s'est encore surpassé cette année.

Pour les fêtes de Noël et de fin d'année le château de Chenonceau s'est une fois de plus paré de merveilleuses créations florales. Le conservateur du Château a défini un thème comme chaque année et il a choisi la « couleur ». 3 mois de préparation.ont été nécessaires.

Une étape de plus dans une tradition qui perdure depuis 25 ans. Le monument présente toujours des tableaux uniques grâce à son atelier floral unique en France, dirigé par Jean François Boucher, scénographe floral et Meilleur ouvrier de France aidé d'un fleuriste et d'une apprentie. Ils ont créé des décors uniques pour les différentes pièces ornées de merveilleux bouquets qui font de Chenonceau le plus raffiné des châteaux.

De la Saint Nicolas à l'Epiphanie, Chacune des pièces, galeries, cuisines, cabinets salons sont décorées avec uniquement des matériaux et fleurs naturels qui deviennent entre leurs mains des créations les plus sophistiquées et parfois même inattendues.

Afin d'entretenir toutes ces créations, les fleurs sont remplacées toutes les semaines ce qui représente environs 1 000 tiges, les sapins quand à eux nécessitent 1 500 décorations et sujets.

Pendant les vacances scolaires, des ateliers sont programmés, ces derniers sont plus destinés pour donner des idées de créations et les petits trucs qui vont vous faciliter dans vos réalisations personnelles.

En attendant d'y participer, voici une visite en images des splendeurs de Chenonceau, en particulier la galerie qui enjambe le Cher et qui a été remplie de sapins...

Roger Pichot