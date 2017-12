A85 - Viaduc de Langeais : deux réunions publiques cet hiver

L'ouvrage doit être doublé à l'horizon 2020.

Le trafic augmente sur l'A85 qui relie Angers à Romorantin via la Touraine... Résultat : les viaducs construits sur l'autoroute sont aujourd'hui jugés sous-dimensionnés et sont donc en cours d'élargissement. Des travaux ont commencé chez nos voisins du Loir-et-Cher et désormais c'est à Langeais et Cinq-Mars-la-Pile qu'un chantier débute pour transformer le viaduc de Langeais.

Actuellement, l'ouvrage de 653m permet aux conducteurs de circuler sur deux voies dans un sens (vers Tours) mais sur une seule voie dans l'autre sens (vers Angers). Vinci Autoroutes engage donc un chantier pour doubler le viaduc et permettre une circulation à 2x2 voies. Les travaux doivent être terminés à l'horizon 2020. Il s'agit purement et simplement d'édifier un second viaduc parallèle au premier.

A noter que les viaducs de la Roumer et de la Perrée doivent aussi être repensés par le concessionnaire, toujours d'ici 2020. Au total cela correspond à 80 millions d'euros d'investissements en Touraine (dont 25 millions pour Langeais) et 100 ouvriers en moyenne sur chaque ouvrage. Les premiers sont en train de s'installer à Langeais.

Pour en savoir plus, une réunion d'information est prévu le samedi 20 janvier de 9h à 12h à la salle communale de Cinq-Mars-la-Pile et une autre aura lieu le 3 février aux mêmes horaires à la salle communale de Langeais.

Des détails sont aussi disponibles sur le site viaducsa85.fr. A priori, la gêne sur la circulation devrait être limitée.