Terres du Son 2018 : les premiers noms sont arrivés

Amadou et Mariam seront en tête d'affiche.

A regarder la liste des premiers artistes attendus pour la 14ème édition de Terres du Son prévue du 6 au 8 juillet 2018, c'est sûr, il y a de quoi bouger !

Fidèle à la philosophie qu'il cultive depuis quelques années, le festival qui s'installe sur le Domaine de Candé à Monts va chercher des artistes renommés dans leurs domaines et capables de séduire plusieurs publics différents. Contrairement à d'autres festivals qui alignent les énormes têtes d'afiche internationales, Terres du Son mise donc sur la découverte et l'audace... En tout cas dans un premier temps.

Cette semaine, à quelques jours de Noël, l'ASSO qui organise le festival a offert une demi douzaine d'annonces à ses fans impatients...

Ceux devant qui on risque fort de se poser ce sont Amadou et Mariam, un duo malien au talent fou et dont le tube le plus connu reste Un dimanche à Bamako...

Dans la liste des premiers artistes qui passeront par les scènes de Terres du Son l'été prochain on trouve aussi

Le DJ Joris Delacroix

Le rappeur belge Roméo Elvis

Le jazzman Gregory Porter

L'électro-rock psychédélique de Vox Low

La pop garage de Villejuif Underground

BCUC, made in South Africa

Naturellement, les pass 3 jours du festival sont déjà en vente sur le web ou dans les magasins distribuant des places de spectacles.

Rendez-vous en 2018 pour la suite de la programmation...