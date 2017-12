TER Tours-Chinon : une rame se détache du train avec des passagers à son bord

Un incident exceptionnel selon la SNCF

C'est un incident rare qui s'est produit sur la ligne TER Chinon-Tours ce jeudi 21 décembre. Quelques minutes après son départ de la gare de Chinon, une rame s'est détachée d'un TER, avec à son bord une quinzaine de voyageurs.

La rame s'est alors arrêtée dans un tunnel à environ un kilomètre de sa gare de départ, tandis que le conducteur a amené le reste du train jusqu'en gare suivante à Saint-Benoît le Forêt, sans visiblement se rendre compte immédiatement de la perte de la rame. Du côté de la SNCF on insiste sur le « caractère exceptionnel de l'incident » pour le moment inexpliqué. Les analyses sur le terrain effectuées n'ont pas permis de connaîte la cause de cet incident et la rame qui s'est détachée a été conduite au technicentre de Saint-Pierre-des-Corps pour des études poussées.

Sachant qu'il n'y avait pas d'autres trains qui circuleraient sur cette voie unique, les passagers bloqués dans le tunnel ont eux rejoint la gare de Chinon à pieds, avant d'être pris en charge par la SNCF qui les a ensuite acheminés vers Tours en bus ou en taxi.

Le trafic a été rétabli normalement sur la ligne Tours-Chinon vendredi 22 décembre dans la matinée.