C’est parti pour le gros chantier du collège d’Azay-le-Rideau

Il doit être reconstruit et agrandi pour 8,8 millions d’euros.

L’agrandissement et la reconstruction du collège Honoré de Balzac d’Azay-le-Rideau ça fait 15 ans qu’on en parle, 8 ans que l’on dit que c’est un dossier prioritaire. Deux raisons à cela : il affiche complet (631 élèves aujourd’hui, répartis dans 22 classes + 3 classes d’enseignement général et professionnel adapté)... Et en plus le bâtiment un subi un incendie en 2009 (lié à un problème électrique) ce qui n’a rien arrangé. Et pourtant, le chantier a pris un temps fou avant d’être réellement lancé.



Cette fois, on peut dire que c’est parti pour de bon et une visite de chantier a eu lieu cette semaine avec les élus départementaux.



Voici ce qui est prévu : la construction d’un nouveau bâtiment et la restructuration du bâtiment existant. L’objectif est de pouvoir accueillir entre 672 et 720 élèves dans 24 classes (hors classes spéialisées SEGPA) avec naturellement des bureaux administratifs et une cantine. 1 400m² seront reconstruits, 1 500m² seront restructurés et 2 000m² rafraîchis pour un budget total de 8,8 millions d’euros. Date de livraison prévue : 2019.



Dans le détail, le chantier débute avec la construction du nouveau bâtiment qui doit accueillir la cantine et l’externat. Une fois que ce sera terminé, une seconde phase sera engagée pour rénover les locaux existants. Pendant ce temps-là, des bâtiments temporaires seront installés sur place pour accueillir les élèves. Le parking aux abords du collège et le parvis seront par ailleurs réaménagés.



A noter : il sagit d’une procédure de travaux classique, demandée par le Conseil Départemental. Dans un premier temps, la précédente majorité avait opté pour un partenariat public-privé, un scénario qui a donc été abandonné.