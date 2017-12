Une couronne de Noël géante au Château d'Amboise

La photo du jour d'Info-Tours.fr.

Plus que 4 jours avant le réveillon de Noël et les préparatifs vont bon train... Menus de fête, illuminations, remplissage de la hotte du Père Noël... Les folies sont de saison. Par exemple, le Château d'Amboise voit grand en matière de décoration. Cette semaine, une couronne de Noel géante a été installée sur le monument : elle fait 3m de diamètre et se trouve sur la façade des logis royaux.

L'équipe du château nous précise qu'une semaine de travail a été nécessaire à l’équipe des jardiniers pour cette réalisation avoisinant les 200 kg et il a fallu pas moins de 5 (solides) paires de bras pour la déplacer. Les branches de quatre sapins de grande taille ont été utilisées pour la confectionner.

Cette couronne est à voir jusqu'au 7 janvier dans le cadre de l'événement Noël au Fil des Siècles du Château d'Amboise mais aussi de Noël au Pays des Châteaux qui rassemble 5 monuments d'Indre-et-Loire. On vous en parlait d'ailleurs en détails il y a quelques jours...

Photo : Château d'Amboise.