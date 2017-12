Un prix pour le Château de la Bourdaisière de Montlouis-sur-Loire

Au Concours National des Jardins Potagers.

Pour l’édition 2017 du Concours National des Jardins Potagers, le jury a remis le Grand Prix dans la catégorie « Jardinpotager privatif situé dans un environnement paysager » au potager-conservatoire de la Tomate du Château de La Bourdaisière et à son jardinier en chef Nicolas Toutain. C'était le 6 décembre dernier.

Le Concours National des Jardins Potagers est notamment organisé par la Société Nationale d’Horticulture de France, et permet de récompenser des jardins potagers remarquables en termes de diversité, de bonnes pratiques et d’esthétique.

Chaque jardin potager doit répondre à des critères de sélection comme ceux des pratiques de jardinage, de la connaissance et diversité des plantes cultivées, de l’originalité des espèces par rapport à la région de culture,

et de l’esthétique (intégration dans le site, originalité du tracé, mariage des fleurs et des légumes...).

Le potager de la Bourdaisière de Montlouis (9000 m²), est découpé en plates-bandes en forme de cercle, de carré et de losange. Des découpes en bandes permettent aux visiteurs de s’approcher au plus près des plantes pour bien les observer. Ses légumes sont consommés dans les cuisines du château et dans le bar à tomates® installé dans le potager. Les surplus sont mis en conserve et vendus à la boutique. La réouverture au public est prévue en avril 2018.

Avec communiqué.