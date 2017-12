C'est toujours la crise pour l'Etablissement Français du Sang en Touraine

50 dons en moins chaque semaine.

"La fréquentation des collectes de sang est en baisse depuis des mois" s'alarme ce jeudi l'Etablissement Français du Sang d'Indre-et-Loire. La situation n'est pas nouvelle, elle dure depuis un an... Le gros souci, c'est qu'elle dure : "chaque semaine, en Indre-et-Loire on comptabilise -10% de donneurs, soit environ 50 dons hebdomadaires en moins" détaille l'EFS.



En région cela se traduit parfois par plus de 350 dons « manquants » par semaine. L'EFS lance donc un nouvel appel aux dons à l'approche des fêtes de fin d'année, une période où les gens se rendent moins souvent dans les lieux de collecte.



"Les actions de mobilisation des donneurs, portent leurs fruits sur le moment. Mais dès que l’on arrête, la fréquentation retombe à nouveau" précise l'EFS qui peine "à faire entendre que les besoins sont constants et que les poches de sang ont une durée de vie limitée (42 jours pour les globules rouges, 5 jours pour les plaquettes)."



Ce vendredi 15 décembre, une collecte a lieu de 15h à 19h Salle Godefroy à Chambray, samedi matin rendez-vous dès 9h à la salle des fêtes de Luynes, lundi dès 14h salle des fêtes à St Avertin, Centre Culturel La Tannerie de Château-Renault mardi de 14h à 18h30 et aussi de 12h à 19h à m'Heure Tranquille à Tours, Loches, Artannes, Monnaie et Vouvray organisent aussi des collectes avant Noël.