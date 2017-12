Les habitants de Saint-Branchs et de La Membrolle-sur-Choisille vont élire un nouveau maire

De nouvelles élections municipales auront lieu le 28 janvier et le 04 février 2018

Les habitants des communes de Saint-Branchs et de La Membrolle-sur-Choisille vont devoir retourner aux urnes en début d'année 2018 afin d'élire de nouveaux conseils municipaux et de nouveaux maires.

Ces élections municipales auont lieu les 28 janvier pour le 1er tour et le 04 février pour le 2e tour a officialisé la Préfecture d'Indre-et-Loire. Les listes devront elles être déposées entre le 03 et le 10 janvier. C'est donc une campagne municipale rapide qui s'annonce dans ces deux communes. A La Membrolle où les tensions sont vives depuis plusieurs mois sur vent de fronde contre le maire sortant (et candidat à sa succession) Sébastien Marais. Des tensions qui ont conduit à une cascade de démissions successives aussi bien dans la majorité que dans l'opposition. Un collectif de citoyens, opposés au maire, a d'ailleurs fait part de son mécontentement par communiqué. Ces habitants dénoncent un "déni de démocratie".

"Comment, en si peu de temps, des citoyens soucieux de l'intérêt général et souhaitant participer à cet exercice démocratique peuvent, avec tout le sérieux, le niveau d'engagement et de responsabilité que cela exige, s'organiser correctement ? Pour notre part, nous estimons que les règles les plus élémentaires de la vie démocratique de notre commune sont bafouées" écrivent-ils notamment, tout en demandant un arbitrage auprès de la Préfète d'Indre-et-Loire.

Rappelons que pour pouvoir voter à ces élections partielles, les habitants de La Membrolle-sur-Choisille et de Saint-Branchs, doivent être inscrits sur les listes électorales de leur commune avant le 31 décembre 2017.