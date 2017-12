Protection de l'enfance en Indre-et-Loire : mobilisation vendredi

Manifestation à 9h.

Ce vendredi 15 décembre, le syndicat Sid d'Indre-et-Loire appelle à un rassemblement à 9h devant l’hôtel du département (Place de la Préfecture à Tours) afin de réaffirmer son opposition "aux décisions radicales" du président Jean-Gérard Paumier, qui réunit d'ailleurs son équipe ce même jour à 11h.

D'après Sud, "le Conseil Départemental a arbitrairement et illégalement suspendu les financements de l’ADSE 37 et de la Fondation Verdier mettant en danger la prise en charge des enfants en danger et les emplois de plusieur-e-s centaines de salarié-e-s qualifié-es." Il évoque "des politique mortifères qui démantèlent le secteur de la protection de l’enfance."