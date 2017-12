Tempête : encore 1 300 foyers d'Indre-et-Loire sans électricité

Les techniciens restent mobilisés.

24h après la fin du passage de la tempête Ana en Indre-et-Loire, la situation n'est pas encore revenue à la normale.

Ce mardi après-midi, Enedis - qui gère la maintenance du réseau électrique - annonce que 3 250 foyers restent privés d'électricité sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire, dont 1 300 en Touraine. C'est tout de même en progrès : lundi soir, 7 000 clients étaient dans le noir dans la région, 2 000 restaient privés de courant en Indre-et-Loire en début de matinée ce mardi.

L'Indre-et-Loire reste par ailleurs le département le plus impacté par la tempête dans notre région. Chez nos voisins, 950 foyers du Loir-et-Cher sont toujours déconnectés du réseau électrique, plus de 400 dans le Cher et le Loiret. Cela dit, Enedis indique que 95% des personnes ayant subi des dommages suite aux vents violents sont désormais raccordés au réseau. 350 personnes sont mobilisées sur le terrain pour faire les dernières réparations, avec des renforts venus d'Auvergne et de Bourgogne.

Des tournées en hélicoptère ont enfin été menées en Indre-et-Loire mardi matin, dans l'objectif de faire un diagnostic précis des soucis et de prioriser les interventions.