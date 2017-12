Faute d'emploi aidé, la CLCV37 cherche des bénévoles

L'association tourangelle lance un appel.

Sur 37°, on évoquait récemment les difficultés engendrées par le coup de rabot gouvernemental sur les contrats aidés, et les soucis que cela pouvait entraîner dans les associations. Parmi celles qui sont touchées en Touraine : la CLCV. La chargée d'accueil de la structure de défense des consommateurs n'a pas vu son contrat renouvelé. Par conséquent, l'association vient de lancer un appel aux bénévoles pour maintenir ses activités. Il s'agit de quelques heures de présence chaque semaine pour des missions de secrétariat et de comptabilité, ou pour répondre au téléphone.

Pour contacter la CLCV à Tours :

1 Avenue Michelin (quartier des 2 lions, juste à l'arrêt du tram Fac 2 Lions)

Tél. 02 47 72 71 69 / Mail : clcv.indreetloire@gmail.com

La CLCV37 suit également de près les difficultés des voyageurs victimes des pannes de la gare Montparnasse de Paris (encore des soucis ce lundi avec des écrans d'information HS et une gare presque plongée dans le noir). Elle rappelle dans un document les droits des voyageurs et les conditions pour obtenir un remboursement.