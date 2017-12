Tempête Ana : 11 400 foyers tourangeaux sans électricité

Le département est placé en vigilance orange.

La tempête Ana touche toute l'Indre-et-Loire ce lundi matin... A l'origine elle était attendue plus au sud mais elle est remontée vers le nord ce qui a poussé Météo France à placer le département en vigilance orange jusqu'à au moins 16h. Les rafales pourraient atteindre 95km/h voire dépasser les 100km/h par endroits... Le tout avec un temps très gris et pluvieux, au moins dans la matinée. Cela devrait normalement s'arranger dans l'après-midi mais le vent restera fort jusqu'à la tombée de la nuit avec des rafales autour de 70km/h.

En début d'après-midi, Enedis annonçait 11 400 foyers privés de courant sur l'ensemble de l'Indre-et-Loire, 9 200 dans le Loir-et-Cher et plus de 33 000 fans toute la région, 55 000 au plus des intempéries. La Touraine est le département le plus touché du Centre-Val de Loire. 200 techniciens d'Enedis et 100 techniciens d'autres entreprises appelés en renfort sont mobilisés pour rétablir le courant au plus vite. Parmi les communes concernées en matinée : Athée-sur-Cher, Cigogné ou St-Martin-le-Beau.

Comme ça avait déjà été le cas ce dimanche, la tempête a entraîné de nombreuses chutes d'arbres un peu partout dans le département... En début de journée, le Boulevard de Chinon de Joué-lès-Tours a été coupé à cause justement d'un arbre tombé à terre. Le trafic a été perturbé pendant plus de 3h mais il est de nouveau normal depuis 11h45. A Tours, un arbre s'est par ailleurs couché sur une ligne électrique au nord du Parc de Ste Radegonde perturbant la ligne 12 de Fil Bleu au niveau des arrêts La Borde et St Libert.

Le Conseil Départemental évoque lui la chute d'une ligne haute tension sur la D89, qui est coupée. Un mur s'est effondré à Charnizay. Un accident a eu lieu sur la D34, une voiture a percuté un arbre. Une ligne électrique est aussi en travers de la route sur la D3.

A la SNCF, le trafic est interrompu entre Tours et Saumur à l'heure où nous écrivons ces lignes. Plusieurs trains ont été supprimés suite à des chutes d'arbres sur les voies. D'autres perturbations ont eu lieu sur plusieurs axes du Centre-Val de Loire.

En début de matinée, les pompiers tourangeaux faisaient état de 120 interventions en cours sur l'ensemble du département, notamment pour des chutes d'arbres ou de fils électriques. Dimanche, il y en avait déjà eu une trentaine.

Vers 11h, la mairie de Tours a annoncé la fermeture du marché de Noël pour la journée. Les attractions (manège, grande roue...) resteront également inaccessibles pour éviter tout accident.

Plus d'infos au fil de la journée sur Info-Tours.fr.